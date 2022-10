Un buttafuori è stato picchiato davanti alla discoteca del Country in via dell’Olimpo a Palermo. Alcuni clienti non volevano pagare la cifra richiesta – 20 euro – e pretendevano di entrare gratis. Hanno reagito al “no” del buttafuori prendendolo a pugni.

La corsa in ospedale

Ora l’addetto alla sicurezza, un quarantenne, rischia di perdere un occhio. Ora è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Sulla vicenda indaga la polizia. Per prima cosa sono state acquisite le immagini di alcune telecamere. Le attenzioni si concentrano su una persona, giunta assieme a tre amici, che dopo avere colpito il buttafuori sono scappate.

Triste precedente

Ancora una volta la cronaca racconta della violenza che esplode nei luoghi del divertimento. Prima di sabato sera era accaduto la settimana scorsa davanti al Pay One di via dei Nebrodi, in agosto al “Tayta” via di Messina Marine. Sono tanti gli episodi registrati anche nei locali del centro storico.

Le parole del titolare

“Siamo profondamente scossi per la vile aggressione subita da un nostro dipendente nella notte tra sabato e domenica. Condanniamo pubblicamente episodi di violenza come quello dello scorso fine settimana, che perseguiremo anche per le vie legali -spiega uno dei titolari Vincenzo Di Fresco – e ci impegneremo a mettere in campo, come sempre, il nostro impegno e tutte le risorse a nostra disposizione per garantire il sano divertimento dei giovani Palermitani e la sicurezza della nostra struttura. Rimaniamo fiduciosi di un pronto intervento delle Istituzioni affinché vengano adottate tutte le misure e le sanzioni previste a tutela dei vari soggetti coinvolti in questa incresciosa vicenda”.