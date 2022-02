Nuova attività di verifica nel territorio e ancora sanzioni

Nuovi controlli per green pass e mascherine ed ancora multe nella provincia catanese. In centinaia, tra cittadini ed attività commerciali, sono finiti sotto la lente dei carabinieri in queste ultime ore nel comprensorio di Gravina di Catania. Anche questa volta non sono mancate le infrazioni da parte degli esercenti, in due casi i titolari non avevano il green pass rinforzato oggi obbligatorio.

Il quadro delle attività

Le attività di controllo sono finalizzate al rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento della pandemia. Ad essere impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania in un servizio di controllo volto alla verifica del “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L’attività svolta dal comando dell’arma del comprensorio di Gravina di Catania è stata principalmente indirizzata al coinvolgimento della popolazione all’osservanza delle norme, nonché della relativa consigliata profilassi igienico sanitaria.

I numeri

In tale contesto, sono state controllate oltre 700 persone e sono state sottoposte a verifica complessivamente 72 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Nel comune di Mascalucia in particolare sono stati contravvenzionati i titolari di un’agenzia di assicurazioni e di una lavanderia in quanto entrambi sprovvisti di green pass rinforzato.

I controlli dei giorni scorsi

I controlli in questo territorio sono periodici. La scorsa settimana nei comuni ricadenti nella giurisdizione della stessa compagnia sono state controllate oltre 350 persone e sottoposte a verifica complessivamente 73 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Nel comune di Tremestieri Etneo in particolare è stato contravvenzionato il titolare di un ristorante in quanto ometteva di controllare il possesso del green pass a due clienti, a loro volta entrambi sanzionati perché ne erano sprovvisti. Nel territorio di Mascalucia sono stati anche sanzionati il titolare di un centro scommesse e un cliente in quanto entrambi non indossavano i dispositivi di protezione individuale.

I controlli ad Adrano

Appena qualche giorno fa ancora controlli nel catanese e ancora multe sul fronte delle irregolarità per il green pass per i titolari di esercizi commerciali e clienti che non rispettano le norme anti covid19. I fari della polizia sono stati puntati nello scorso week-end nella zona di Adrano e per un bar di via Roma sono stati dolori. E’ stata sanzionata la responsabile dell’attività perché consentiva a un cliente, sprovvisto della certificazione verde, il consumo di alimenti al banco del proprio esercizio.