Sono 469 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 14.977 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 3,1% ieri era 1,6%. L’isola torna in testa ai contagi giornalieri, al secondo posto con 338 c’è il Veneto.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 11.198 con una diminuzione di 582 casi. I guariti sono 1.048 mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.880.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 405 i ricoverati, 10 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 40, cinque in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltanissetta 18, Agrigento 15, Enna 8.

Mascalucia seconda zona arancione di Sicilia

Il Comune di Mascalucia, in provincia di Catania, da domenica 10 ottobre sarà “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 20.

La Sicilia da domani in zona bianca

Intanto la Sicilia torna in zona bianca. “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook.

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di sanità

Continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi di Covid19 a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 – 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 – 26/09/2021) della settimana precedente. Nel periodo 15 – 28 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 – 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente.

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021).

Altre regioni però temono la risalita del contagio

Mentre la Sicilia torna alla zona bianca, la regione che ha registrato il maggiore incremento giornaliero è il Veneto, con 349 casi, seguita da Campania (328) e Lazio (300) Prosegue così la tendenza positiva rilevata dalla fondazione Gimbe nel monitoraggio relativo al periodo 29 settembre-5 ottobre. “Ormai da 5 settimane consecutive il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 regioni registrano un incremento percentuale dei contagi”, osserva il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Il calo progressivo dei casi positivi, segnalato dalla Fondazione Gimbe, è confermato anche dai dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore i casi sono diminuiti da 3.235 a 2.938. Sono stati identificati con 297.356 test, fra molecolari e antigenici rapidi, contro i 301.773 del giorno prima e il tasso di positività è variato dall’1,1% allo 0,99%. Scendono anche i ricoveri, che nelle terapie intensive sono 403, 12 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite; i ricoverati nei reparti ordinari sono 2.824, 48 in meno in 24 ore. Non c’è stato invece un calo nei decessi, che sono stati 41 contro i 39 del giorno prima.

Quattro Regioni e Province autonome risultano, adesso, classificate a rischio moderato questa settimana in base al monitoraggio ISS: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d’Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana solo una Regione, il Lazio, risultava a rischio moderato. Due Regioni/PA (Basilicata e PA Trento) riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Ma la discesa comincia a rallentare

L’analisi del fisico teorico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma, indica però che la curva dei contagi sta rallentando la sua discesa, in una situazione generale ancora indefinita e che richiede attenzione perché “la curva, calando più lentamente, potrebbe andare in saturazione”. Occorre, dunque, tenere ancora alta l’attenzione per evitare nuove risalite