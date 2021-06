La scoperta dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato una casalinga 44enne del posto, perché ritenuta responsabile di furto aggravato.

Nel corso di controlli per porre un argine al fenomeno dei furti di gas metano, i militari dell’arma, avvalendosi della collaborazione dei tecnici dell’ente erogante il servizio, hanno potuto accertare come la donna, manomettendo il contatore attestato sull’abitazione privata, fruiva di gas metano a costo zero.