C'è l'ordinanza del presidente della Regione

Nel comune di Gravina di Catania viene prorogata la zona arancione fino al prossimo 12 gennaio. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Zona arancione fino al 12 gennaio in altri tre comuni siciliani

Le misure restrittive anti-Covid sono attualmente in vigore, fino al prossimo 12 gennaio, anche in altri tre comuni: Caronia e San Filippo del Mela, nel Messinese, e Ribera ad Agrigento.

Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.

Sicilia rischia zona arancione

Il contagio da Covid19 in Sicilia continua a crescere ad un ritmo senza precedenti. In una regione appena entrata in zona gialla sembra proprio che la zona arancione non si potrà evitare. Bisogna solo comprendere se arriverà fra una o due settimane e lavorare per evitare la zona rossa. Se non si riesce a frenare il contagio anche quella arriverà entro un mese o poco più.

La preoccupazione del presidente Musumeci

“Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile, dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla” conferma senza mezzi termini il governatore siciliano

Il contagio corre, oggi oltre 7.300 casi

I contagi sono in crescita esponenziale. Sono 7.328 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 60.862 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.415. Il tasso di positività sale al 12,% ieri era al 11%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola resta all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 51.587 casi, al secondo posto la Campania con 16.972, al terzo la Toscana con 16.957, poi il Piemonte con 16.937, al quinto il Veneto con 16.871, al sesto il Lazio con 16.464 e al settimo l’Emilia Romagna con 13.671 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 67.198 con un aumento di 6.276 casi. I guariti sono 1.020 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a 7.615.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1028 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, un caso in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1220 casi, Catania 934, Messina 1491, Siracusa 425, Trapani 697, Ragusa 558, Caltanissetta 746, Agrigento 681, Enna, 576.