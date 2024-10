Dall’obbligo di firma al carcere. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Catania su richiesta della Procura della Repubblica di Catania nei confronti di uno straniero di 42 anni, sorpreso più volte ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nelle vie del centro storico.

I precedenti

L’uomo, già in passato, si era reso responsabile di minacce e danneggiamento di auto di alcuni cittadini che avevano parcheggiato l’auto, rifiutandosi di pagare una quota pretesa dal posteggiatore abusivo. Dopo le denunce presentate dalle vittime dell’atteggiamento particolarmente violento dell’uomo, la Polizia di Stato l’ha individuato e, su richiesta della Procura di Catania, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato “Centrale”. In più circostanze, il 42enne ha violato le prescrizioni previste dal provvedimento dell’obbligo di firma, non presentandosi in Commissariato. Non solo, l’uomo è tornato nelle strade e nelle piazze del centro storico, in prossimità di attività commerciale, per continuare a molestare gli automobilisti.

L’atteggiamento aggressivo

Oltre a mantenere un atteggiamento aggressivo, il parcheggiatore abusivo recidivo ha danneggiato diverse automobili parcheggiate dai dipendenti di alcuni esercizi commerciali in un’area di sosta non a pagamento. Anche in queste occasioni, l’uomo ha preteso, arbitrariamente e senza alcun titolo, il pagamento di una quota per parcheggiare e, al rifiuto dei dipendenti delle attività commerciali, si è scagliato contro le loro auto.

L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto nei giorni scorsi quando l’uomo ha sferrato diversi calci alla portiera dell’auto di una cassiera di un’attività di ristorazione. Dopo un fraintendimento tra i due, il 42enne ha prima gettato il cibo appena ricevuto contro la dipendente e i clienti presenti in sala, per poi fuggire, temendo l’arrivo della volante della Polizia di Stato. L’uomo è riuscito ad individuare l’auto della cassiera per poi danneggiarla, creando un foro sulla portiera.

Le denunce

Tutte le vittime hanno presentato denuncia al Commissariato “Centrale” che ha avviato le indagini per fermare il parcheggiatore abusivo, individuato nel quartiere San Berillo.

In considerazione delle reiterate condotte illecite, per l’uomo è stato richiesto dalla Procura l’aggravamento della misura dell’obbligo di firma e il GIP ha disposto l’arresto. Pertanto, gli agenti del Commissariato “Centrale” hanno dato esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo in carcere.