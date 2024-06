Proseguono senza sosta le azioni della Questura di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle vie cittadine, grazie ad un pattugliamento dinamico del territorio. Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina, in piazza Spirito Santo, hanno denunciato un soggetto straniero, sorpreso ad effettuare l’attività di parcheggiatore abusivo molesto, il quale, è anche risultato sprovvisto di permesso di soggiorno.

Verso l’espulsione

L’uomo, privo di qualsivoglia documento di riconoscimento, è stato condotto presso la Polizia Scientifica e sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici dai quali è risultato trattarsi di un cittadino marocchino di 48 anni, irregolare sul territorio dello Stato, con numerosi precedenti penali e nei cui confronti era stato emesso, lo scorso 15 maggio, l’ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato Italiano. Pertanto, di concerto con l’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato denunciato e tradotto presso il C.P.R. di Caltanissetta, ove permarrà in attesa dell’espulsione dal territorio dello Stato Italiano.

Controlli a San Berillo

Un nuovo articolato servizio di controllo integrato del territorio è stato svolto dagli agenti del Commissariato Centrale di Catania che hanno concentrato la loro attività tra il quartiere San Berillo e Corso Sicilia, soprattutto per contrastare lo sfruttamento della prostituzione, come pure per fare da deterrente a quella tipologia di reati, come rapine e furti, che, talvolta, ruotano attorno a tale fenomeno. Con la collaborazione di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, i poliziotti hanno identificato cinque donne sorprese a prostituirsi su strada, due in via VI Aprile, entrambe comunitarie, e tre in via Di Prima. In quest’ultimo caso, è emerso che due delle tre donne fossero prive di documenti, ragion per cui sono state accompagnate in Commissariato dove è stata accertata la loro regolarità sul territorio nazionale.

Gli altri controlli sono stati mirati a fronteggiare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Infatti, il pattugliamento dinamico del territorio ha permesso di individuare due uomini che, in piazza Turi Ferro, erano intenti ad effettuare inequivocabili manovre dirette agli automobilisti. I due soggetti sono stati condotti nei locali della Polizia di Stato perché privi di documenti. Una volta identificati, sono stati sanzionati. Inoltre, dai controlli effettuati è emerso che entrambi avessero già precedenti penali ed uno di questi, di nazionalità marocchina, anche l’Avviso orale emesso dal Questore