A Catania

Dodici posti letto per senza tetto sono stati realizzati dal Comune di Catania in due immobili confiscati alla mafia nello storico rione di San Cristoforo. Dopo la ristrutturazione i locali sono stati consegnati dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo a tre enti no profit: Croce Rossa, Accoglienza e Solidarietà e Fondazione Ebbène.

“Un fatto di grande valenza, anche simbolica – ha commentato il sindaco – trasformare questi due appartamenti, dapprima in mano alla delinquenza organizzata, per adibirli alle necessità dei più bisognosi.Dopo avere affrontato innumerevoli difficoltà per completare la riqualificazione, dovute principalmente al dissesto, siamo in grado ora di offrire alternative valide a chi rimane sulla strada per carenza dei mezzi che gli consentano di avere un’abitazione”.

Pogliese ha anche annunciato che “entro questo mese saranno pronti altri due immobili destinati ai senza tetto: uno nella zona di San Leone e l’altro nel rione San Giorgio” e che “saranno anch’essi affidati ad associazioni no profit, portando complessivamente a una trentina i posti letto immediatamente disponibili per l’accoglienza dei senza tetto”.

Nel corso delle ultime interlocuzioni con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, che svolge il ruolo di Autorità di Gestione del Pon Metro, il Comune di Catania ha richiesto la possibilità di rimodulare il Piano Operativo degli Interventi per procedere alla ristrutturazione di alcuni immobili confiscati alla mafia e destinarli ad alloggi di transizione per i soggetti senza dimora. A tal fine, sempre con i fondi del Pon Metro è stata avviata l’Agenzia per la Casa, ovvero la struttura dedicata, di concerto con le associazioni e le autorità preposte, alla gestione delle difficoltà abitative.

Con i fondi accordati si potranno ristrutturare e adeguare oltre 20 appartamenti confiscati alla mafia.