Una donna Sotto shock, non riesce a fare identikit

Le indagini nel giallo nell’omicidio della 27enne Giovanna Cantarero, detta Jenny

Ci sarebbe una testimone sotto shock, sentita da carabinieri

Ci sarebbe un testimone oculare dell’omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania) poco dopo avere finito il turno nel panificio-pasticceria nel quale lavorava.

Donna avvicinata da uomo a volto coperto

Una donna sarebbe uscita insieme con lei dall’esercizio commerciale ed insieme si sarebbero messe in attesa della madre di Giovanna quando quest’ultima è stata avvicinata da un uomo a volto coperto che le ha puntato la pistola alla testa per poi far fuoco ripetutamente.

Sull’identità dell’uomo la testimone non ha saputo fornire dettagli utili alle indagini. La donna sotto shock è stata interrogata tutta la notte dai carabinieri del Comando provinciale di Catania.

Notte di interrogatori

Tra Catania e Misterbianco, notte di interrogatori quella trascorsa dai carabinieri che indagano sull’omicidio della 27enne Jenny. Gli investigatori hanno sentito più volte testimoni, familiari e amici. Dalla Procura di Catania si sottolinea che al momento “non ci sono piste privilegiate” perché “non ci sono le condizioni per farlo” e che in questa fase delle indagini si sta “cercando di acquisire il maggior numero di informazioni”.

La donna ieri sera era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Alberto Nobel, quando le sono stati esplosi contro alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali l’ha ferita mortalmente. La vittima, che lascia una bambina molto piccola, aveva delle buste di pane che stava per portare a casa, che le sono cadute in strada.

Sindaco, preoccupazione per comunità

“Fin da ieri notte stiamo seguendo costantemente l’evolversi della vicenda che ha visto la drammatica uccisione di una donna nel quartiere di Lineri. Sebbene non siano ancora confermati i contorni del fatto e le indagini siano in corso, siamo di fronte a un episodio triste e doloroso, motivo di forte preoccupazione per tutta la nostra comunità. Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste sul territorio. L’Amministrazione comunale è al fianco delle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto”. Lo dice il sindaco di Misterbianco (CT), Marco Corsaro, dopo l’uccisione di Giovanna Cantarero ieri sera.