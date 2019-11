A Palagonia

“Donne in Cantiere” a Palagonia: costruiamo sul silenzio dell’indifferenza Insieme a Marianna!

Anche quest’anno la città di Palagonia, la comunità dell’arancia rossa, riabbraccia la sua concittadina Marianna Manduca nella incessante lotta contro la violenza sulle Donne.

Per un giorno l’arancione il colore simbolo di vita, caratteristico del frutto della nostra terra, diviene l’emblema di questa giornata mondiale di lotta alla violenza sulle donne.

Il pomeriggio di ieri, grazie all’Associazione Insieme a Marianna – sede di Palagonia, presieduta dall’Avvocato Francesca Ventimiglia, ha visto la celebrazione dei valori di vita, libertà ed uguaglianza grazie all’intervento dell’architetto e scrittrice siciliana Ermelinda Gulisano con il suo libro, intitolato “Donne in Cantiere”: la rinascita di una donna che, obbligata dai suoi ‘carnefici’ alla chiusura del suo cantiere edile e della sua attività professionale, ha reinventato se stessa dedicandosi ad un altro cantiere, quello umano, fatto di Donne che hanno subito violenze conclamate e violenze silenti, ma pur sempre violenza!

Il dibattito ha visto la partecipazione delle autorità civili e religiose della città di Palagonia, il Sindaco ingegnere Salvo Astuti, il comandante del Comando-Stazione dei Carabinieri ed il parroco della chiesa Madonna di Trapani Don Pietro Sortino, tutti espressione della tangibile attività di lotta al silenzio sul territorio, espressione di una comunità che dice no al silenzio!

L’incontro è stato arricchito dal contributo dei rappresentanti dell’avvocatura, con il presidente del Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’ordine forense di Caltagirone, avvocato Rossana Di Stefano, e della medicina, con la psicoterapeuta dottoressa Alessia Botto.

Un dibattito costruito per i giovani adolescenti dell’Istituto Superiore di Palagonia, che hanno partecipato attivamente, ricordando il premio ricevuto nei mesi scorsi a Roma, per il loro documentario di denuncia.

Un dibattito per costruire sul silenzio assordante dell’indifferenza e della povertà umana di valori Insieme a Marianna!