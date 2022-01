Quattro i denunciati nel quadro di un’operazione congiunta

Dalle armi illegalmente detenute alle munizioni, dallo spaccio di droga per arrivare sino alla guida senza patente. Sono i reati contestati nell’ultima operazione a largo raggio dei carabinieri della stazione di Caltagirone e del nucleo radiomobile della compagnia, supportati dai militari del Reggimento “Sicilia”. Quattro in tutto le persone denunciate.

Armi e munizioni

In particolare nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto alla criminalità in genere nel territorio di Caltagirone i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di un 67enne che è stato trovato in possesso di 800 grammi circa di polvere da sparo, 120 inneschi per cartucce da caccia e una cartuccia calibro 9×21 e una baionetta militare con lama lunga 29 cm.

Focus sui pregiudicati

In tale contesto sono stati sottoposti a controllo anche i soggetti che sono agli arresti domiciliari, tra cui un 41enne che, dopo l’esito della perquisizione dell’abitazione in cui risiede, è stato trovato in possesso di residui di marijuana e cocaina e di svariato materiale per il confezionamento, tra cui due bilancini di precisione. A casa d una donna di 41 anni i carabinieri hanno rinvenuto una banconota di 20 euro apparentemente falsa. Per garantire una maggiore efficacia d’intervento, sono stati dislocati posti di controllo in corrispondenza dei maggiori snodi viari anche con l’impiego di pattuglie di supporto.

I controlli su strada

Nel corso dell’attività è stato denunciato un 39enne sorpreso ancora una volta alla guida di un veicolo nonostante, com’è risultato dagli accertamenti effettuati dai militari, la patente di guida gli fosse stata revocata. Ciò ha comportato per l’uomo l’elevazione di una sanzione amministrativa ed il sequestro ai fini della confisca dell’autovettura. Nello stesso contesto operativo, inoltre, sono state controllate 19 persone, 7 tra autoveicoli e motoveicoli e sono state elevate sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada per un ammontare complessivo di 2.171 euro.