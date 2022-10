Il giovane fermato prima in auto a Mascalucia

La droga la teneva nascosta nel comodino della camera da letto. I carabinieri però sono riusciti a trovarla dopo aver perquisito l’appartamento in seguito ad una serie di sospetti. Operazione antidroga nel Catanese culminata con un arresto.

L’arresto in flagranza

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante ad aver arrestato nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne di Mascalucia, pregiudicato, sottoposto all’obbligo di firma. I militari sono intervenuti nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello smercio di droga nel centro storico. Da questo presupposto è scattato il controllo, tra gli altri, del giovane mentre attraversava a bordo della sua autovettura la piazza Stesicoro.

I sospetti e la perquisizione della casa

Dopo una prima verifica sul posto i carabinieri hanno esteso la perquisizione nell’abitazione del 28enne che si trova a Mascalucia. Ed è qui che, ultimate le operazioni di ricerca, i militari hanno ottenuto riscontri ai loro sospetti. Difatti, durante la ricerca, sono stati trovati 120 grammi di marijuana, due bilancini di precisione oltre a svariato materiale utile al confezionamento della sostanza, trovati all’interno del comodino della camera da letto.

La bancarella della droga a Librino

Sempre a Catania altra operazione antidroga in queste ore con un risvolto anche singolare. Ad essere stata scoperta una vera e propria bancarella all’ingresso di un palazzo a Catania città da dove si organizzava lo spaccio di droga alla luce del sole. Anche troppo, evidentemente, tanto da essere stato scoperto dai carabinieri. Nei guai un giovane di 19 anni che è stato arrestato nel quartiere Librino da dove si era organizzato con la sua postazione di lavoro. In manette anche un uomo sorpreso ad essere evaso dai domiciliari.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati connesso allo smercio di droga nel quartiere di “Librino”, hanno arrestato il 19enne in flagranza. Per lui l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette anche un 68enne pregiudicato per evasione nello stesso contesto dell’operazione. Entrambi sono catanesi.