I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, un 23enne catanese in una casa in viale Nitta, all’interno quartiere di “Librino”, considerata un potenziale centro di smistamento di sostanze stupefacenti.

La droga lanciata dal balcone

In particolare il 23enne, avvedutosi dell’arrivo dei Carabinieri poiché di vedetta sul balcone di casa, ha tentato di disfarsi di un borsello lanciandolo nel vuoto, non considerando tuttavia come le pattuglie si fossero già appostate attorno alla palazzina, poiché ben consapevoli dell’ormai noto e consolidato “modus operandi” degli spacciatori in tali circostanze. Recuperato il marsupio, sono stati quindi trovati al suo interno 8 grammi di crack, 5 grammi di cocaina e la somma contante di 1.700 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La fuga e l’arresto

Il catanese ha provato a scappare spostandosi nell’appartamento attiguo attraverso la veranda, ma lo stratagemma non ha funzionato, perché i Carabinieri sono comunque riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Per l’uomo sono scattati i domiciliari su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Un altro arresto a catania

Nasconde la droga in una mensola del soggiorno, arrestato a Catania dai “Lupi” uno spacciatore 61enne nella notte di ieri. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio per il contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgo, ad arrestare il 61enne catanese.

Lo spaccio in strada

In particolare, i militari hanno notato che il 61enne era fermo all’esterno del portone d’ingresso di un palazzo e ad un certo punto è stato raggiunto da un soggetto, col quale ha comunicato per pochi secondi per poi accedere al palazzo mentre il suo interlocutore lo ha atteso per strada.

La perquisizione in casa e il ritrovamento della droga

I militari, dopo aver visto la scena, si sono insospettiti dal movimento anomalo, e al suo ritorno lo hanno perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di marijuana che teneva nella mano destra pronta per essere ceduta al soggetto che lo attendeva. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo 61 enne che si trova nel palazzo dal quale era uscito, e su una mensola del soggiorno hanno trovato un block notes sul quale erano appuntati dei nominativi e delle cifre. All’interno della mensola i Carabinieri hanno trovato un vano nel quale erano nascosti 10 involucri di polietilene contenente 2 grammi di cocaina e 11 involucri del medesimo materiale contenente 30 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione digitale.

L’uomo portato in carcere di Piazza Lanza

Il 61enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione presso il carcere di Catania – Piazza Lanza.