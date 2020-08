La droga dentro un deposito

Nel quartiere San Giorgio, a Catania, al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati notati diversi spacciatori permanere per ore e ore e, in tale frangente, seduti sulla pubblica via in tenuta “balneare”, vendevano droghe pesanti e leggere.

Sono stati fermati quattro assuntori e, fatto di rilievo, che in un caso, un soggetto a bordo di autovettura, dopo aver acquistato la droga e al fine di sottrarsi al controllo di polizia, durante le operazioni di fermo, con una mossa fulminea ha provato a speronare l’autovettura dei poliziotti e, solo dopo una breve fuga ed essersi disfatto della sostanza stupefacente, è stato bloccato e indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un altro acquirente di crack, al momento dell’acquisto ha parcheggiato la propria auto esponendo un pass per disabili rilasciato dal Comune di Catania intestato al nonno defunto, per tale motivo si è proceduto all’immediato sequestro della droga, della patente, del titolo in argomento e, ancora, si procederà a sequestrargli il veicolo privo di assicurazione.

I poliziotti, acclarata la fiorente attività di spaccio, sono intervenuti al fine di interromperla e, Paolo Pulvirenti è stato tratto in arresto per il reato di detenzione in concorso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il complice è riuscito a fuggire, in particolare si è chiuso dentro un garage e, tramite un ingegnoso stratagemma è riuscito a dileguarsi. All’interno del deposito, aperto con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono stati rinvenuti 97 involucri contenenti sostanza stupefacente. La sostanza e l’immobile, considerato luogo di spaccio di droga, sono stati sequestrati penalmente.