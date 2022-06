Le piante di cannabis sul balcone, blitz in un appartamento del catanese

09/06/2022

Cinque piante di cannabis ben curate nel balcone di casa. A conclusione delle indagini i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 32enne di Pedara con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad essere stata portata avanti una fitta e complicata attività info investigativa che era proprio finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno condotto i militari a bussare in via san Paolo alla porta di casa del giovane.

Le piante dentro casa

Le attività di ricerca, condotte all’interno dell’abitazione, hanno fornito ai militari riscontri utili ai sospetti sul conto del 32enne che difatti è stato trovato in possesso di 5 piante di “cannabis indica” alte circa un metro, ben curate e coltivate singolarmente in vasi sul balcone di casa. Il 32enne si era anche premurato di nascondere le piante dalla vista di “sguardi indiscreti”, apponendo una copertura in plastica verde su tutta la lunghezza della ringhiera.

Anche il materiale per il confezionamento

Rinvenuti in casa del giovane anche un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. I carabinieri, nello stesso contesto operativo e complesso abitativo, a seguito di un’altra perquisizione, hanno trovato un 45enne in possesso di una modica quantità di hashish e lo hanno per questo segnalato, quale assuntore, alla locale prefettura.

A Mascalucia l’erba tra gli ortaggi

Nei mesi scorsi ad essere stata scoperta sempre dai carabinieri, per l’esattezza a Mascalucia, un’altra piantagione formato familiare confusa tra gli ortaggi. Ad essere arrestato in quel caso in flagranza di reato un 47enne di Mascalucia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’esito di una mirata e meticolosa attività info investigativa ha condotto i militari in pieno centro a Mascalucia all’interno di una abitazione con cortile e giardino di proprietà dell’uomo. Ad essere state trovate 75 piante rigogliose.