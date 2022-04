A Giarre

I Carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 37enne perché sorpreso a coltivare una serra di droga. I militari avevano appreso che quell’abitazione di via Delle Province era diventata un punto di riferimento per alcuni consumatori di droga, che, più volte, erano stati notati in quella zona.

La serra in casa

Dopo aver svolto accertamenti, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare. L’uomo, dopo gli iniziali momenti di perplessità, ha accompagnato i militari nell’appartamento del piano sottostante al cui interno avrebbe infatti realizzato un’attrezzatissima serra indoor. Qui l’uomo si sarebbe occupato della cura di 91 piantine di “cannabis indica”, aventi un’altezza di circa 70 centimetri, tutte invasate, accudendole con un sofisticato sistema di riscaldamento con lampade alogene e ventilazione mediante aeratori.

L’uomo ai domiciliari

L’Autorità Giudiziaria, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto del 37enne, disponendo gli arresti domiciliari.

Beccato in casa con la droga

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un catanese 39enne incensurato, sorpreso nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto al Picanello

Le indagini hanno portato i militari nel cuore del quartiere di Picanello, in via Luigi Cherubini, poiché era stato segnalato un continuo andirivieni di giovani presso un’abitazione sita al piano superiore di una palazzina.

I carabinieri hanno atteso che uno degli acquirenti lasciasse incautamente aperto il portone d’ingresso e quindi, dopo essere saliti velocemente al piano, hanno colto di sorpresa l’uomo, in attesa di altro cliente.

La cocaina nascosta

L’uomo, vistosi alle strette, ha spontaneamente consegnato, prelevandoli perché occultati dietro un portafoto, un involucro contenente una pietra di cocaina di 25 grammi, due dosi già pronte per la vendita al dettaglio della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento.