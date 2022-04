in azione i carabinieri di mascalucia

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Mascalucia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La cannabis coltivata tra gli ortaggi in pieno centro a Mascalucia

L’esito di una mirata e meticolosa attività info investigativa ha condotto i militari in pieno centro a Mascalucia all’interno di una abitazione con cortile e giardino di proprietà dell’uomo che, insieme agli ortaggi, ha deciso di dedicarsi alla coltivazione nel suo orto anche di piante di “cannabis indica”.

Trovate 75 piante rigogliose

I carabinieri a seguito di un’accurata ispezione dell’unità abitativa indipendente con annesso giardino anteriore e posteriore hanno trovato riscontro a quanto sospettavano rinvenendo complessivamente 75 piante ben curate e rigogliose, seppur ancora prive di infiorescenze, con un’altezza fino a 60 centimetri, per le quali l’uomo ha anche motivato goffamente la coltivazione adducendo un uso “personale”.

Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari

L’intera piantagione, comprese le diverse piantine dello stesso genere coltivate in vasi qua e là nel cortile, è stata estirpata dai militari e successivamente sottoposta a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del 47enne disponendone altresì la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Serra artigianale in casa a Messina scoperta dalla polizia

Ma non si tratta dell’unico caso recente di coltivazione casalinga di cannabis. Aveva allestito una serra artigianale in casa, corredata di tutti gli strumenti necessari per la coltivazione casalinga di cannabis. In manette un messinese di 37 anni. L’uomo, arrestato dai poliziotti delle Volanti due giorni fa, aveva messo in piedi, in un appartamento di via Risorgimento che era in suo possesso, un laboratorio per la produzione di sostanza stupefacente, attrezzandosi con lampade, aeratori, irrigatori e fertilizzanti. Otto le piante di cannabis rinvenute e sequestrate, a seguito della perquisizione effettuata, insieme a un chilo e 550 grammi di marijuana.

Le riviste sulla coltivazione di cannabis

Nell’appartamento sono state rinvenute, inoltre, numerose riviste relative alla coltivazione di canapa indiana. Sequestrati nell’appartamento in cui lo stesso 37enne risiede abitualmente con la madre circa 350 grammi di marijuana e quasi 3 grammi di hashish, che teneva in 24 barattoli custoditi in camera da letto, un bilancino di precisione, e la somma di denaro pari ad 36.579 euro suddivisa in banconote e monete di vario taglio. Dopo l’arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa di convalida del Gip.