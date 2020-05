A Caltagirone un uomo ai domiciliari

La polizia di Catania ha arrestato Natale Lanzafame, 32 anni, dopo che si è allntanato dalla vista dei poliziotti mentre eseguivano un controllo in via Capo Passero. Il giovane si trovava ai domiciliari ma è stato beccato fuori casa dagli agenti.

In seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di 120 involucri di marijuana, già confezionati per la vendita al dettaglio, del peso complessivo di circa 50 grammi. il 32enne è stato denunciato in stato di arresto per i reati di evasione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e nuovamente messo ai domiciliari.

A Caltagirone denunciato un 22enne perchè trovato in possesso di 430 grammi di marijuana a di una pistola a salve calibro 8 modificata e relativi proiettili. La perquisizione è scattata nell’ambito di un’operazione antidroga nei confronti di P.F. che, invece, è stato indagato in stato di libertà e posto ai domiciliari perché trovato in possesso di una dose di cocaina, di un bilancino elettronico e di 860 euro di cui non sapeva spiegare la provenienza. Tutto lo stupefacente, l’arma modificata e il munizionamento sono stati sequestrati.