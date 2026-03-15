I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò ha arrestato un giovane 31 anni, sorpreso nella sua abitazione di Ragalna con circa 350 grammi di marijuana. L’intervento è maturato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio, che ha visto i militari impegnati in una serie di perquisizioni domiciliari presso soggetti sospettati di gestire attività illecite direttamente dalle proprie mura domestiche.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla residenza del giovane quando, ancora prima di fare irruzione, un forte e inconfondibile odore di marijuana è stato percepito distintamente dall’esterno dell’edificio. Approfittando di una finestra al piano terra rimasta socchiusa, i Carabinieri sono riusciti a osservare non visti l’uomo mentre, seduto a un tavolo della camera da letto, era intento a tagliare e confezionare le dosi destinate alla vendita. Una volta accortosi della presenza delle forze dell’ordine, il 31enne ha aperto la porta d’ingresso ponendo fine al tentativo di occultamento.

Durante le operazioni di rito, l’uomo ha deciso di collaborare spontaneamente consegnando ai militari sei buste di plastica contenenti circa 350 grammi di marijuana, nascoste sotto un tavolino. Oltre all’erba, sono stati recuperati due panetti di hashish di diverso peso e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Sul tavolo della camera da letto sono state inoltre rinvenute altre dosi già pronte per il mercato, materiale per il confezionamento e diverse banconote da 20 euro, ritenute il provento dell’attività di spaccio condotta nelle ore precedenti.

Tutto il materiale illecito e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro. Il 31enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania.