Vicino San Berillo, a Catania

Nel corso del fine settimana, gli agenti della squadra volanti della questura di Catania, mentre transitavano per le vie immediatamente a ridosso del quartiere San Berillo, hanno notato un giovane che, guardandosi con circospezione continuamente attorno, ha destato i loro sospetti.

La segnalazione

Nel frattempo la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di alcuni residenti che, avendo notato il sospetto, hanno informato la polizia.

L’identificazione ed il tentativo di fuga bloccato da alcuni passanti

A quel punto gli agenti hanno deciso di identificare l’uomo ma alla richiesta di fornire i documenti lo stesso ha iniziato ad agitarsi e dopo aver estratto un coltello da un borsello si è dato alla fuga inseguito dai poliziotti. Dopo aver imboccato la via Ventimiglia, in senso contrario alla circolazione delle auto, rendendo difficoltoso l’inseguimento da parte della pattuglia, il fuggitivo è stato bloccato da alcuni cittadini.

I coltelli trovati durante la perquisizione, denunciato

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella tasca dei pantaloni ben due coltelli, pertanto, lo straniero, un 27enne cittadino gambiano, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.

Inviato al centro per il respingimento e l’espulsione dal Paese

Lo straniero, essendo irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il Centro per il Respingimento per poi avviare la procedura di espulsione.

Strade e litorali più sicuri, scatta piano Ferragosto della questura

La Questura di Catania ha predisposto un piano di sicurezza interforze per il Ferragosto che prevede l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone con maggiore affluenza di persone, come il litorale e il centro cittadino.

Pattuglie a piedi, in auto e a cavallo presidieranno le aree affollate, mentre gli elicotteri supporteranno il monitoraggio dall’alto. Particolare attenzione anche ai controlli stradali, con posti di blocco per verificare guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe. La Polizia Scientifica supporterà l’attività investigativa, mentre la Polizia di Frontiera e quella Ferroviaria vigileranno su porto, aeroporto e stazione. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire furti nelle case temporaneamente disabitate.

Controlli interforze

Controllo del territorio a tappeto

