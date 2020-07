Le lezioni a partire da settembre

Ad Acireale, in provincia di Catania, nasce la Free Mind Foundry Academy, polo di formazione di eccellenza in collaborazione con la 24ORE Business School. La presentazione ieri mattina nella sede dell’International Cooperation Hub.

Formazione continua e competitiva, insieme alla collaborazione attiva con enti pubblici, aziende e Università sono i punti di forza all’insegna dei quali, da settembre, partiranno le lezioni dentro al campus, pensato, fin dall’origine, come una grande agorà del sapere, globalmente connessa che, oltre alle 24 ORE Business School, si prepara ad accogliere, nei prossimi mesi, altri prestigiosi partner illustri, come AWS Academy (Amazon Web Services), CompTIA, COF e VyOS.

Quella di oggi, intanto, è stata una giornata importante, che pone le basi per la crescita del territorio post lock-down e offre un prestigioso esempio di interazione culturale. La presentazione della Free Mind Foundry Academy si è svolta alla presenza del sindaco di Acireale, Stefano Alì; il Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), Angela Foti; il Vicepresidente della Regione Siciliana ed assessore all’Economia, Gaetano Armao; il Cons. Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; il presidente Confindustria Catania, Antonello Biriaco. Un dibattito sul Digitale per la Ricostruzioneha visto gli interventi di esperti tra cui il CEO di Free Mind Foundry, Simone Massaro; il presidente del Cnr, Massimo Inguscio; il direttore generale di 24ORE Business School, Vincenzo Pompa; il magnifico Rettore dell’Università degli studi di Catania, Francesco Priolo e Monsignor Antonino Raspanti, Vice Presidente Conferenza Episcopale Italiana, con la moderazione del giornalista Salvo Fallica.

“Manca poco – ha detto Simone Massaro, CEO Free Mind Foundry Academy – e apriremo le porte a studenti, neolaureati, manager e professionisti specializzati in diversi settori e desiderosi di intraprendere la loro carriera lavorativa, all’interno del network di aziende, tra cui spiccano molti brand isolani come Tomarchio Bibite, Gruppo Faro e Monaci delle Terre Nere, senza la stretta necessità di dover lasciare l’Isola. Free Mind Foundry accorcerà le distanze, offrendo corsi specializzanti, dove si rilasciano certificazioni Microsoft, Fortinet, CISCO, tenendo conto che la principale risorsa su cui investire è il capitale umano, in quanto vogliamo rendere i nostri giovani consapevoli di ciò che studiano e delle richieste di mercato in un mondo in continua accelerazione”.

Il polo di Acireale offrirà una didattica operativa, pragmatica e interattiva, fatta di project work, testimonianze in aula e visite all’interno delle imprese, che vedranno il coinvolgimento di grandi professionisti, pronti a condividere le loro kwoledge and skills. “24ORE Business School – afferma Vincenzo Pompa, direttore generale della 24ORE Business School – grazie ad una perfetta fusione tra didattica ed esperienza sul campo, risponde alle esigenze dei tantissimi studenti del mezzogiorno d’Italia, che scelgono di frequentare un master che offre, in misura maggiore, migliori possibilità di assunzione, come dimostra anche il nostro tasso di riconferma post-stage del 95%”.