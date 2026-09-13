Settembre sarà il mese delle decisioni, Entro la fine di questo mese o al massimo l’inizio del prossimo mese, ci sarà un quadro politico più chiaro nel centrodestra. A pensarlo è il leader del Movimento per l’autonomia Raffaele Lombardo

L’analisi di Lombardo, riforma elettorale poi più chiarezza

“Secondo me, di importanza fondamentale, è vedere cosa succede entro fine mese e cioè capire se, finalmente, questa riforma elettorale per le elezioni politiche, per Camera e Senato, passa o non passa. Quello sarà il punto di svolta”.

Una volta trovata la squadra sulla riforma elettorale il resto verrà da se e ci sono cose ovvie come la ricandidatura di Schifani in Sicilia “Per quanto riguarda la Regione, credo che ormai ci si orienta per votare lo stesso giorno, sia per le politiche sia per le regionali. Al di là di quello che dicono sul secondo mandato, io leggo giudizi più che positivi su Schifani. Va bene, ha rilanciato la Sicilia, ha lavorato bene. Non ho sentito una voce di dissenso a tal proposito. Quindi mi meraviglierei che all’ultimo momento si pensasse di fare una soluzione diversa” ha detto all’Italpress il leader del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica “Il sogno spezzato-L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella” al Museo Diocesano di Catania.

L’incognita Cateno De Luca, altro elemento di valutazione

Per quanto riguarda l’incognita Cateno De Luca tutto è possibile ma Lombardo non riesce a vederlo a suo agio nel centrosinistra anche se una scelta non è ancora stata fatta e questo appare chiaro “Bisognerebbe chiederglielo a lui, è in movimento continuo. Credo che troverà qualche minuto per riflettere e fare una scelta definitiva. Non credo che andrà nel centrosinistra” ha poi aggiunto riferendosi al coinvolgimento di Cateno De Luca nel centrodestra per le elezioni regionali che in tanti auspicano a partire da pezzi di Fratelli d’Italia.