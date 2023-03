Elezioni Catania, accordo programma tra Pd e 5 stelle, vertice Forza Italia

20/03/2023

Sulle prossime elezioni di Catania Pd e 5 stelle trovano almeno l’intesa sul programma, il centrodestra resta nel caos e Forza Italia prova a fare il punto. Questo è il quadro più aggiornato delle elezioni amministrative di Catania dove ancora tutto appare in alto mare. L’unico candidato certo è quello annunciato da Cateno De Luca, per il resto tra conflitti e passio indietro non c’è un riferimento chiaro. Eppure i tempi oramai appaiono davvero sul filo.

Il fronte progressista

Dopo il “no” di Emiliano Abramo alla candidatura a sindaco, centrosinistra, civici e Movimento 5 Stelle provano a chiudere il cerchio. Ieri altra riunione nel corso della quale “si è trovata una piena e totale convergenza”. In pratica si annuncia l’accordo su “metodo e percorso” per trovare una candidatura forte e condivisa. La decisione sul nome arriverà entro le prossime 72 ore. “Saranno definiti – si legge in una nota congiunta – gli ultimi dettagli prima della presentazione del candidato, del ticket e di parte della squadra del fronte progressista. Una squadra che avrà nel programma partecipato ‘Catania Libera Catania’ la sua stella polare. Ma anche l’idea di un vigoroso rinnovamento etico e politico che riscatti la città dal disastro della destra il suo obiettivo principale”.

Il caos centrodestra e il punto di Forza Italia

Il centrodestra su queste elezioni di Catania non trova ancora la quadra. Ci sono forti conflitti interni. Due soli i nomi in ballo: Ruggero Razza, ex assessore regionale alla Salute, e Sergio Parisi, ex assessore comunale della giunta Pogliese. Appena ieri il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e braccio destro del premier, Manlio Messina, ha scoperto le carte. “Aspettiamo che il presidente Giorgia Meloni – aveva detto – la settimana prossima si esprima e scelga il nome del candidato”. Intanto oggi alle 17 all’hotel Nettuno il meeting programmatico di Forza Italia “Obiettivo Catania”. Sarà un tavolo di confronto dedicato al capoluogo etneo in vista delle amministrative di fine maggio. Previsti gli interventi di Marco Falcone, assessore regionale e commissario azzurro per Catania e provincia. Cui sarà anche Nicola D’Agostino, deputato all’Ars, e il neo-commissario regionale azzurro Marcello Caruso. Concluderà i lavori Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia.

Unica certezza è Nord chiama sud

Cateno De Luca, leader di Nord chiama sud, ha già annunciato da giorni il nome del candidato sindaco per le imminenti elezioni di Catania. È il giovane avvocato catanese, Gabriele Savoca, conosciuto a Messina durante un incontro politico. Sarebbe stato lo stesso Savoca e il gruppo di giovani a lui vicino a contattare Cateno De Luca. Il leader messinese ha anche lanciato un appello ai progressisti etnei di guardare con attenzione al suo movimento politico.