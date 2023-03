Motivi personali dietro alla rinuncia

Emiliano Abramo ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Catania, una proposta avanzata dal fronte progressista solo due giorni fa. “Se pur onorato dalla proposta ricevuta – dice – mi duole comunicare la rinuncia spinto da motivi personali e familiari”. Per Abramo la solidarietà del Pd e del Movimento 5 Stelle che ora cercheranno un altro nome da proporre per la guida della città all’ombra dell’Elefante.

Scelta di carattere personale

“Assicuro comunque con fermezza la volontà di dare il mio contributo continuando l’impegno nella virtuosa esperienza della Comunità di Sant’Egidio, nel Cda dell’Ateneo e nei diversi ambiti che mi vedono coinvolto”, aggiunge Abramo nella sua nota in cui comunica la sua rinuncia alla candidatura. “Esprimo sincera gratitudine anche alle forze civiche e ai sindacati che hanno animato i tavoli tematici e alle tante persone che in questi giorni mi hanno raggiunto con messaggi di stima e di affetto – prosegue – Continuando a sostenere il lavoro di queste forze della coalizione in città auspico un clima sereno in campagna elettorale dove al centro ritorni il bene della collettività e l’ascolto reale che le tante esperienze virtuose, in vari modi, chiedono in questi giorni che ci separano dal voto come un appello accorato, consapevoli che ci giochiamo il presente in una città alla quale in tanti hanno provato a rubare il futuro”

Pd, “A Catania avanti col Fronte Progressista”

“In politica come nella vita esistono gli imprevisti, gli attimi che cambiano le cose e che restituiscono, immediatamente, il giusto valore alle cose. In questi momenti bisogna avere l’accortezza della sobrietà. Siamo vicini a Emiliano, comprendiamo e abbracciamo la sua scelta”. Questo il commento del segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo e la segretaria provinciale dei democratici, Maria Grazia Leone, commentando la decisione di Emiliano Abramo. “L’unica cosa che possiamo dire, nel rispetto della situazione, è che il fronte progressista resta compatto e ha messo a disposizione della città una volontà condivisa e soprattutto un programma. Un patrimonio – concludono Barbagallo e Leone – che non possiamo permetterci di sprecare, attorno a cui sono sorte aspettative che non intendiamo deludere”.

Solidarietà ad Abramo anche dai Grillini

“Esprimiamo piena solidarietà a Emiliano Abramo – fa sapere il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – costretto a fare fronte a problemi familiari. Lo ringraziamo per il contributo che ha dato e che, siamo sicuri, continuerà a dare al progetto progressista. Dal canto nostro ci metteremo subito al lavoro, con le altre forze politiche e sociali, per individuare un altro nome di sintesi, accettando e comprendendo perfettamente le motivazioni che hanno spinto il Presidente della comunità di Sant’Egidio a fare un passo indietro. Abbiamo il dovere di offrire un’alternativa unitaria in una città per troppo tempo malgestita e abbandonata dal centrodestra. Il M5S c’è e non si sottrae alle proprie responsabilità”.