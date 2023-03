MA IN ARRIVO C'E' ANCHE IL CANDIDATO AUTONOMISTA

Mentre il centrodestra litiga perché ha già troppi candidati in pectore a sindaco di Catania e ci sono ‘partiti pretendenti’ a prescindere dal nome, il fronte progressista ci riprova con un nome già speso nel 2018.

Ritorna Emiliano Abramo

E’ Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant’Egidio di Catania, il candidato sindaco del capoluogo etneo del fronte progressista. La scelta sarebbe maturata dopo un lungo promosso dal Forum Catania Può e dai movimenti civici e alla presenza dei rappresentanti del fronte progressista inteso come partiti dell’area ovvero M5s, Partito democratico, Sinistra italiana, Europa verde. Non c’è ancora un documento ufficiale ma si è giunti a una soluzione condivisa e unanime, convergendo tutti sul nome di Abramo.

Il vice sindaco sarebbe un 5 stelle

L’intesa prevede che il vice sindaco sarà espressione del M5s: il referente in Sicilia del movimento Nuccio Di Paola, nelle prossime ore, riunirà i suoi per indicare il nome in ticket con Emiliano Abramo.

Mentre si aspetta l’ufficialità di una scelta che taglierebbe fuori, almeno su questo fronte, l’eventualità di un ritorno di Enzo Bianco, dal lato opposto della barricata si continua a litigare.

Tre nomi, ma soprattutto un partito che pretende l’indicazione

Nel centrodestra il nome in campo per tutti è quello di Valeria Sudano. La donna espressione della Lega è gradita anche a tutti gli alleati ad eccezione di Fratelli d’Italia. Nulla da dire sulla persona ma il partito di Giorgia Meloni rivendica per se il diritto di esprimere il candidato a Catania. Questo per due motivi: il primo riguarda il fatto che l’ultimo sindaco era di FdI. salvo Pogliese non è riuscito a svolgere il suo mandato per motivi legati alla legge Severino che è attualmente al centro delle contestazioni di questa maggioranza. Una ‘ingiustizia’ che lo ha portato, al termine del percorso, a dimettersi per candidarsi al parlamento. Di fatto FdI non ha potuto esercitare il mandato politico amministrativo.

Il secondo motivi è legato alle candidature degli ultimi mesi. Il presidente della Regione è di Forza Italia, il sindaco di Palermo è un centrista vicino a Forza Italia. Il primo partito della coalizione per consenso non ha, insomma, espresso nessuno dei massimi candidati alle poltrone siciliane e adesso vuole il sindaco di Catania.

I nomi di FdI

Ma Fratelli d’Italia non scioglie la riserva su chi sarebbe il suo candidato. Il partito in Sicilia ormai ha due anime. una spinge per la candidatura del pupillo di Nello Musumeci ed ex assessore alla salute Ruggero Razza. L’altra vorrebbe Sergio Parisi, ex assessore comunale proprio di Salvo Pogliese. Ma chi FdI sceglierà, secondo gli uomini della meloni, non deve interessare gli alleati. E’ una partita interna. agli altri partiti basti sapere che il candidato è meloniano “per diritto”

Il nome forte di Valeria Sudano

Per parte loro, però, anche i leghisti rivendicano di essere fatti di lato sia alla regione che a palermo e a catania vogliono far valere il fatto di avere da esprimere un candidato forte e ritenuto vincente come Valeria Sudano. Peraltro una donna.

Il candidato di rottura

La parola d’ordine è trovare una soluzione senza spaccare il centrodestra ma se i diktat meloniani non dovessero rientrare ecco che è pronto a scendere in campo con il suo nome di rottura Raffaele Lombardo. L’ex presidente della regione, che esclude di candidarsi in prima persona dopo l’assoluzione definitiva, già la prossima settimana potrebbe portare al tavolo del centrodestra l’eventualità terza di un candidato autonomista. I nomi che circolano sono tre e si va da Antonio Scavone, a Seby Anastasi ma passando per Salvo Di Salvo

Le conseguenze sulla Regione

In tutto questo Renato Schifani, il Presidente della regione, potrebbe decidere di scendere nell’agone politico come mediatore. Il profilo è quello giusto e c’è anche un interesse regionale ad evitare la spaccatura. una eventuale lite sul candidato a Catania avrebbe conseguenze certe sulla maggioranza che lo sostiene. Bisogna trpovare a tutti i costi la quadra

