Inizio dello spettacolo alle 21

E’ già attiva la macchina organizzativa per il concerto di Elisa al PalaCatania di Catania del 6 dicembre.

Reduce dal successo della sua tournée internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti club del Nord Europa, Elisa prosegue così il viaggio del suo progetto discografico “Diari Aperti”, pubblicato ad ottobre scorso per Island Records e certificato Disco di Platino. L’album contiene i singoli di successo che hanno dominato le classifiche radio in questi mesi: “Se piovesse il tuo nome”, Disco Doppio Platino, “Anche Fragile” e “Vivere tutte le vite”, rispettivamente Platino e Oro.

Protagonista dell’estate in radio con il suo duetto con Carl Brave, “Vivere tutte le vite”, e prossimamente sul grande schermo con il colossal Disney “Il Re Leone” , in cui doppia e canta il personaggio chiave di Lana, Elisa con la nuova tournée ancora una volta mostrerà la sua voglia sprimentare e quel suo eclettismo che le permette di spaziare dall’inglese all’italiano, dall’elettronico all’acustico, in maniera unica e vincente. Ultimi biglietti in vendita.

Per venire incontro alle esigenze degli spettatori che avevano acquistato il biglietto per la data inizialmente prevista al Palasport di Acireale, la produzione ha deciso di aprire i botteghini già da domani , 5 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20 per consegnare i segnaposti nei quali sarà indicato il nuovo settore/posto. Venerdì 6 dicembre i botteghini saranno aperti già dalle ore 12.