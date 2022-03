in viale Moncada

I tecnici dell’Agenzia nazionale per la Coesione hanno verificato con esito positivo, gli interventi di edilizia popolare finanziati dal Pon Metro con l’intento di intervenire sulla grave emergenza abitativa nella Città di Catania. I 24 appartamenti di viale Moncada, a Librino, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, sono pressoché ultimati e subito dopo l’allaccio con le utenze verranno assegnati agli aventi diritto.

Le caratteristiche delle case popolari

Due fabbricati distinti, con tre piani e quattro appartamenti per livello: unità abitative di 80 mq circa ciascuna, con infissi a taglio termico e un garage di pertinenza per ognuna; sulla terrazza di copertura, inoltre, verranno installati pannelli fotovoltaici. Un intervento di efficientamento energetico in linea con la nuova delega appositamente attribuita all’Assessore Parisi.

Il sopralluogo coi tecnici dell’Agenzia per la Coesione

Dopo il sopralluogo con i rappresentanti dell’Agenzia per la Coesione e quelli successivi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, l’assessore Parisi ha espresso la sua soddisfazione: “Un doveroso e importante intervento per limitare l’emergenza abitativa a Catania, utilizzando le risorse comunitarie del PON METRO per il completamento delle opere. La nostra Amministrazione lavora concretamente sull’inclusione e lo fa in tanti ambiti e settori: quello della casa è forse uno dei più urgenti e sentiti, perché si tratta di una esigenza primaria dei cittadini meno abbienti. Insieme al sindaco Pogliese avevamo preso l’impegno di utilizzare le risorse comunitarie per innalzare il livello della qualità della vita dei nostri cittadini, superando le difficoltà dovute al dissesto, con una particolare attenzione agli ultimi”.

Un seme di speranza per Librino

“Gli appartamenti di viale Moncada – ha aggiunto Parisi – sono un seme di speranza piantato in una delle aree più importanti e popolose della zona sud di Catania. Il tutto, è bene ribadirlo, con lavori iniziati nel 2019, condotti in piena pandemia e terminati in tempi ragionevoli”.

Previsti altri 24 appartamenti

In programma per l’Amministrazione Comunale interventi per realizzare con le stesse modalità costruttive ulteriori 24 appartamenti, in zone già adesso attorniate da ampie aree a verde. Il finanziamento complessivo del Pon Metro per l’investimento di edilizia abitativa ammonta a 2.013.492,06 euro.