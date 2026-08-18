Non è finita l’emergenza Etna e lo scalo di Fontanarossa non funziona ancora a pieno regime. I disagi per turisti e passeggeri sono iniziati la notte tra il 5 e il 6 agosto scorso quando si è verificata una forte ripresa dell’attività esplosiva del vulcano con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

La società Sac che gestisce lo scalo ha disposto la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Sono ripristinate le attività di volo in arrivo pari a 12 aerei ogni ora (massima capacità aeroportuale in arrivo), fino alle 18 di oggi 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza.