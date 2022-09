Opportunità a tempo indeterminato per laureati in ambito scientifico

Proseguono le selezioni di Enel Green Power per l’innovativa 3Sun Gigafactory di Catania, destinata a diventare il più grande stabilimento europeo per la produzione di pannelli solari di nuova generazione.

Dopo le figure di lead generation e content specialist, software engineering, addetto al servizio prevenzione e protezione e product quality specialist (annunci pubblicati a luglio), oggi l’azienda è alla ricerca di altri profili specialistici.

Le nuove assunzioni fanno parte di un progetto strategico per la transizione ecologica, che porterà al potenziamento del sito produttivo 3Sun di Catania (aperto nel 2010) e alla creazione di 1000 nuovi posti di lavoro in Sicilia.

I profili ricercati

Ecco le posizioni aperte in questo momento per la sede di Catania:

Channel Sales Manager, che, all’interno di un team dinamico e innovativo e a stretto contatto con i reparti di Marketing e Product Management, sarà responsabile dei processi di vendita, dell’acquisizione e della gestione dei rapporti con i clienti e dell’analisi delle azioni implementate. I candidati dovranno essere in possesso di una laurea in ingegneria o in materie scientifiche, esperienza di lavoro (3-5 anni) nella vendita dei pannelli solari, ottima conoscenza della lingua inglese, buone capacità comunicative e public speaking, atteggiamento proattivo e dinamico, autonomia nel lavoro e disponibilità a viaggiare. Invia la tua candidatura

Environmental Specialist, che sarà responsabile degli studi e ricerche ambientali necessari per l’installazione e costruzione di impianti fotovoltaici, ma soprattutto dell’analisi e del monitoraggio dell’impatto degli impianti sul territorio. Sarà richiesta una laurea magistrale in Ingegneria, Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, ma anche una buona conoscenza della lingua inglese (livello B1), flessibilità, orientamento al risultato, buone capacità relazionali e di negoziazione, capacità di lavorare in autonomia e sotto pressione. La conoscenza della lingua spagnola sarà considerata un plus. Invia la tua candidatura

Product Manager, che si occuperà di guidare e sviluppare la strategia di mercato per la realizzazione dei moduli SUN HJT Solar PV, stabilendo i KPI e valutando l’efficacia delle azioni messe in campo. Sarà richiesta una laurea scientifica o in Ingegneria con almeno 5-8 anni di esperienza nel settore fotovoltaico e un’eccellente conoscenza della lingua inglese. I candidati dovranno possedere buone doti comunicative e organizzative, un atteggiamento proattivo, dinamico e orientato al cliente ed essere disponibili a viaggiare. Invia la tua candidatura

I neoassunti saranno inseriti in azienda con un contratto a tempo indeterminato e avranno l’occasione di lavorare, in un ambiente innovativo, sfidante e multiculturale, con diverse opportunità di crescita professionale.

Il progetto

In base alle previsioni, la Gigafactory sorgerà presso lo stabilimento 3Sun di Catania nel cuore dell’Etna Valley ed entrerà a pieno esercizio entro luglio 2024, dopo il primo avvio con 400 MW di capacità a settembre 2023.

Per realizzare l’ambizioso progetto “Tango (iTalian Giga factOry)” ad aprile Enel Green Power aveva siglato con la Commissione europea un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto da 118 milioni di euro per il potenziamento del sito produttivo. Fondi che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati per un totale di 600 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di accrescere di 15 volte la capacità produttiva passando da 200 MW a 3 GW l’anno, riducendo la dipendenza energetica dei Paesi Asiatici e creando nell’isola mille nuovi posti di lavoro (diretti e indiretti). Una boccata d’ossigeno in un territorio in cui, secondo l’INPS, l’81,4% delle nuove assunzioni quest’anno ha riguardato contratti a termine.

Per maggiori informazioni o per consultare gli annunci di lavoro visita il sito di Enel Green Power.