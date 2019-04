il 13 aprile

“Innamorato perso” è lo spettacolo che Enrico Brignano porta in Sicilia dopo i due sold out registrati la scorsa estate a Taormina e Palermo. Il comico romano sarà in un’unica data siciliana il 13 aprile al Pal’Art Hotel di Acireale.

Brignano porta sull’Isola uno spettacolo che mette al centro il tema dell’innamoramento. “Innamorato Perso” è uno spettacolo scritto da Enrico Brignano, Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. “Parlare d’amore in tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, è davvero rivoluzionario – spiega lo showman -. Sono un innamorato perso con la testa tra le nuvole, ma i piedi per terra”. Sul palco insieme a Enrico Brignano Acireale ci saranno anche Flora Canto, Pasquale Bertucci, Michele Marra.

“C’è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell’emozione crescere dentro di sé, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata… tutti sintomi che indicano l’innamoramento”.