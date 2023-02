Enzo Bianco potrebbe convincersi a candidarsi nuovamente a sindaco di Catania. Spunta infatti un nuovo sondaggio che dice che al primo turno l’ex sindaco arriverebbe addirittura al 38%. Sarebbe, secondo la rilevazione, vincente su qualsiasi altro sfidante al ballottaggio.

Il nuovo sondaggio

Il quotidiano La Sicilia è venuto in possesso di un sondaggio che potrebbe convincere l’ex sindaco catanese Enzo Bianco a rompere gli indugi annunciando la sua candidatura a sindaco di Catania. La rilevazione è di Emg Different. Il sondaggio è stato commissionato dall’Associazione Catania nel cuore presieduto da Mario Crocitti, avvocato, già consigliere comunale di “Con Bianco per Catania”.

I risultati del sondaggio

La società ha intervistato un campione di 600 catanesi fra il 18 e il 21 gennaio scorsi e l’affluenza stimata alle urne è del 45%, da questo sondaggio uscirebbero fuori dati che alimenterebbero l’ottimismo dell’entourage di Bianco. Uno dei dati che fuoriesce dal sondaggio è il grado di conoscenza e di gradimento dei potenziali candidati: più di otto catanesi su dieci sanno chi è l’ex sindaco che ha amministrato per tanti anni mentre il 33% dichiara di fidarsi di lui. Si tratta di risultati superiori rispetto agli altri sfidanti che vengono sondati dalla società.

I rivali di Enzo Bianco

Il più noto è il neo-concittadino Giancarlo Cancellieri, che arriva al 41%. Due volte candidato governatore col Movimento 5 Stelle oltre che viceministro e sottosegretario col Governo giallorosso, con un grado di fiducia al 9%. C’è poi la deputata leghista Valeria Sudano che supera Ruggero Razza per livello di notorietà ma l’ex assessore regionale alla Salute la spunta su due punti sulla fiducia. Più indietro il resto dei concorrenti. Sergio Parisi, ex assessore comunale di Fratelli d’Italia, registra il 28% di notorietà e il 3% di fiducia poi Emiliano Abramo, candidato alle politiche col PD, potenziale il nome del centrosinistra, 26% e 3%, e il civico Lanfranco Zappalà 29% 2%.

La simulazione del voto e la vittoria di Enzo Bianco

Un dato interessante arriva poi dalla simulazione sul voto del 28 e 29 maggio prossimi. Il sondaggio vede l’ex ministro dell’Interno sfiorare la vittoria al primo turno contro il 38%, staccando Ruggero Razza e gli altri candidati. Nel sondaggio Enzo Bianco viene definito “candidato civico”, appoggiato da liste vicine al centrosinistra, al centro e al centrodestra mentre Ruggero razza è il nome di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia mentre Cancelleri è espressione del MoVimento 5 Stelle.

Scenario tra i più propizi

Per Bianco sarebbe uno scenario tra i più propizi: candidato trasversale di liste civiche, pezzi di moderati strappati al centrodestra e, per deduzione, anche del PD, visto che lo schema ipotizzato prevede la corsa solitaria dei grillini. Poi nei ballottaggi Enzo Bianco viene dato per vincente in ogni combinazione ipotizzata.