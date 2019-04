in manette un 22enne di origini marocchine

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 22enne Abdelhafid Sraidi, di origini marocchine ma residente a Rosolini (SR), poiché ritenuto responsabile di evasione.

Già agli arresti domiciliari per una rapina commessa il 18 ottobre 2018 nel capoluogo etneo, è stato fermato quale persona sospetta in via Santa Maddalena dall’equipaggio di una “gazzella”.

I militari, interrogando la banca dati delle FF.PP., hanno potuto accertarne l’evasione avvenuta il 19 ottobre del 2018 quando i Carabinieri di Rosolini non lo trovarono in casa, luogo in cui non fece più rientro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice.