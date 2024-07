Come ogni anno, in coincidenza con l’inizio della stagione estiva, ha preso il via l’operazione “Estate Tranquilla” da parte dei Carabinieri del NAS. Si tratta di un piano di controllo disposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in accordo con il Ministero della Salute, che copre l’intero territorio nazionale con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in tutti i luoghi frequentati dai vacanzieri.

Primi risultati dei controlli a Catania

Già dalla seconda decade di giugno sono stati effettuati oltre 50 controlli nella sola Città Metropolitana di Catania, con ispezioni che hanno riguardato soprattutto ristoranti, centri benessere e strutture ricreative. Il 40% dei locali controllati ha evidenziato irregolarità, portando alla denuncia di 22 titolari alle autorità giudiziarie e sanitarie. Sono state inoltre elevate 33 sanzioni per un totale di circa 15.000 euro. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati oltre 300 kg di alimenti non idonei al consumo e disposta la chiusura per 2 attività irregolari.

Focus sui punti di ristoro e strutture turistiche

Molti controlli hanno interessato i punti di ristoro situati lungo le autostrade, presso porti e aeroporti, ma anche bar e ristoranti nelle stazioni ferroviarie. Sotto la lente d’ingrandimento anche numerose aziende agrituristiche e stabilimenti balneari. Su 29 esercizi di ristorazione ispezionati, 11 presentavano gravi carenze igienico-sanitarie: in molti casi sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione, pietanze dichiarate fresche ma in realtà preparate con ingredienti congelati, e l’utilizzo di materie prime di origine sconosciuta. Per questo 9 ristoratori sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. In 4 attività tra ristoranti e lidi balneari sono scattati i sigilli.

Sequestri in agriturismi e aree di servizio

In un’azienda agrituristica dell’hinterland etneo sono stati sequestrati diversi chili di olio d’oliva e marmellate di provenienza ignota, mentre nella zona di Caltagirone un altro agriturismo deteneva quantitativi di vino e legumi confezionati in maniera irregolare. In un’area di servizio autostradale sono stati poi ritrovati 40 kg di carni e pesce surgelati illegalmente.

Controlli nei centri benessere e saloni di bellezza

Oltre alla sicurezza alimentare, i Carabinieri NAS di Catania hanno controllato anche centri benessere e saloni di bellezza, molto frequentati dai turisti. Su 13 ispezioni, 2 attività sono state chiuse o sospese per mancanza delle autorizzazioni o per l’utilizzo di apparecchiature non a norma. Nel centro storico di Catania è stato individuato un centro massaggi cinese che impiegava apparecchiature elettriche prive di certificazioni, mentre in pieno centro un salone di bellezza operava abusivamente, con 3 cabine sprovviste di ogni autorizzazione. Tutte le apparecchiature sono state poste sotto sequestro.