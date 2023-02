Il video

L’Etna è uno dei posti più belli e apprezzati della Sicilia. Oltre a ed essere una meta per esperti dei vulcacni quali geologi, vulcanologi e sismologi, è un luogo dove le famiglie possono trascorrere giornate all’insegna della natura e a contatto con uno dei posti più affascinanti del pianeta, il vulcano più attivo d’Europa.

L’Etna però è anche meta degli amanti della neve

In inverno infatti sono migliaia le persone che giungono sul “Mongibello” per trascorrere qualche ora sui versanti innevati. Un vero e proprio spettacolo della natura che è stato ripreso in un video che sta facendo il giro del web. Lo ha realizzato Flavio Privitera che lo ha inviato alla redazione di BlogSicilia per fare conoscere le bellezze del vulcano.

Le immagini dell’Etna innevato

“Inizia la Stagione Invernale sul vulcano più alto e attivo d’Europa. Ecco delle magnifiche immagini, sedetevi comodi. Buona visione”. Questo scrive Flavio Privitera nella pagina Facebook AccuraExplorer dove è stato pubblicato il video che ritrae l’Etna sotto una bianca coltre di neve. Boschi incantati dove regna il silenzio, paesaggi lunari come quell dell’Etna in cui la neve fa da protagonista e che contrasta con il fuoco che fuoriesce dai crateri sommitali.

L’altra faccia della medaglia

Il WWF Sicilia, espressione di tutte le sedi locali siciliane, esprime grande preoccupazione per le condizioni in cui si trovano i boschi del Parco dell’Etna e la loro biodiversità.