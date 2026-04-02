Misterbianco – Cresce l’attesa per l’inaugurazione di Expo Wild, in programma il prossimo 10 aprile alle ore 11 presso SiciliaFiera, a Misterbianco. L’evento, che si svolgerà nei padiglioni B1, B2 e B4 si prepara ad accogliere appassionati, operatori del settore e famiglie con un ricco calendario di attività ed eventi.

Il taglio del nastro, previsto nell’area esterna, alle ore 11, darà ufficialmente il via a tre giornate all’insegna della natura, della sostenibilità e delle tradizioni. Oltre agli stand espositivi, numerose iniziative animeranno anche gli spazi esterni, tra dimostrazioni, attività sportive e momenti educativi.

«Siamo estremamente soddisfatti per il grande riscontro che Expo Wild sta registrando già in fase di prevendita, con un numero di biglietti venduti che ha superato le aspettative» dichiarano gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile. «Un segnale chiaro dell’interesse e dell’entusiasmo che circonda questa manifestazione».

«Ricordiamo che è ancora possibile acquistare il proprio biglietto collegandosi al sito ufficiale di Expo Wild. La fiera sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 19, offrendo un’esperienza ricca e coinvolgente per tutti i visitatori».

«La nostra – aggiungono – non è soltanto una fiera, ma molto di più: è un luogo di incontro, condivisione e crescita. Non a caso abbiamo avviato una collaborazione con il CONI, perché crediamo fortemente che lo sport rappresenti un momento aggregativo fondamentale, capace di unire persone di tutte le età e valorizzare il territorio».

Cuore della manifestazione saranno i sette convegni in programma, che affronteranno temi di grande attualità: dalla gestione faunistica alla tutela ambientale, dalla sicurezza alla formazione, fino alle analisi economiche del settore. Tra gli appuntamenti principali del 10 aprile, nel pomeriggio, un convegno sulla vigilanza ittico-venatoria e la presentazione del libro “Manuale di comunicazione didattica”.

L’11 e il 12 aprile spazio a incontri di alto profilo con istituzioni, università ed enti specializzati, tra cui l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia e l’Università di Catania, con focus su zoonosi, economia e gestione del territorio.

Non mancheranno eventi collaterali: soft air, attività cinofile, prove di pesca per bambini e spettacoli, tra cui lo show di Raniero Testa. Quest’ultimo è un tiratore sportivo italiano noto a livello internazionale per le sue abilità nel tiro dinamico e nel tiro a volo. È diventato famoso soprattutto per le sue performance spettacolari e per aver stabilito diversi record mondiali, in particolare nel colpire piattelli lanciati in aria in tempi rapidissimi, è anche attivo nella promozione del tiro sportivo e nella formazione, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza e della disciplina legata a questo sport. I visitatori che vogliono assistere allo spettacolo di Testa saranno portati con una navetta in un’area dedicata allo show acrobatico.

Expo Wild si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire divulgazione, intrattenimento e valorizzazione del territorio.