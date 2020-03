nei pressi dell’Ospedale Garibaldi

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore un uomo, T.F., 31 anni. L’abusivo più volte era stato sanzionato per lo stesso motivo e destinatario dell’avviso orale del Questore di Catania.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle Moto Volanti hanno controllato l’uomo nei pressi dell’Ospedale “Garibaldi Centro”, in via Asmara. Il posteggiatore ha dichiarato ai poliziotti attraverso l’autocertificazione che era uscito da casa proprio per fare il parcheggiatore abusivo al pronto soccorso del nosocomio.

Per questo motivo è stato sanzionato per l’inosservanza delle misure urgenti emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.