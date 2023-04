In manette un 34enne nel Catanese

Si finge un fattorino per farsi aprire il portone, svaligia un appartamento del condominio e poi si prende anche il lusso si bere una birra nel chiosco vicino. Tutto immortalato dalla videosorveglianza che finisce per incastrare un 34enne di Catania. E’ finito ai domiciliari dopo l’indagine dei carabinieri della compagnia di piazza Dante, coordinati dalla Procura. Le accuse sono di furto in abitazione aggravato.

Il colpo nel novembre scorso

Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, hanno fatto luce sul furto commesso lo scorso novembre dall’uomo. Si sarebbe introdotto di sera all’interno di un appartamento a Catania, al secondo piano di uno stabile di Viale Mario Rapisardi. Approfittando dell’assenza dei proprietari di casa avrebbe rubato beni, tra cui tv, computer, argenteria e bigiotteria di vario genere, per un valore pari a circa 6 mila euro.

Le indagini

Immediate furono le indagini avviate dai carabinieri che anzitutto analizzarono nel dettaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dello stabile. Ma anche lungo le vie di comunicazione limitrofe. Fondamentali poi le testimonianze della vittima e di alcuni condomini presenti. Dopo aver raccolto alcuni importanti indizi i carabinieri hanno posto in essere una perquisizione nel domicilio dell’indagato dove è stata rinvenuta parte della refurtiva. E questo ha permesso di delineare un quadro di elementi indiziari precisi e concordanti, riuscendo a ricostruire la dinamica dei fatti.

La ricostruzione

Nello specifico, il 34enne si sarebbe introdotto all’interno del palazzo con particolare destrezza. Si è finto un fattorino impegnato nella consegna di una pizza ad un condomino con l’obiettivo di svaligiare un’appartamento. Una volta dentro ha scassinato la porta d’ingresso e saccheggiato l’abitazione in pochi minuti. Sempre lui avrebbe poi tentato un altro furto nello stesso palazzo, con le stesse modalità. ma ha dovuto desistere in quanto l’altro appartamento preso di mira era apparso vuoto e in fase di ristrutturazione. In assoluta tranquillità il presunto topo di appartamento dopo il colpo si sarebbe anche fermato a consumare una birra in un chiosco della zona, per poi allontanarsi definitivamente.



