Candidature entro il 30 aprile

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una selezione per il reclutamento di 10 operatori di stazione, da inserire presso la Ferrovia Circumetnea, nella provincia di Catania.

Secondo il bando di concorso, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 marzo 2023, i candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato (unità organizzativa tecnica “Stazioni”, parametro 139, area professionale 3ª, area operativa esercizio del C.C.N.L. autoferrotranvieri).

Dei 10 posti messi a bando 5 saranno riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della ferrovia circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni.

Le mansioni e i requisiti

Gli operatori di stazione all’interno della Ferrovia Circumetnea si occuperanno della gestione e del controllo della località di servizio denominata “Fermata”. I neoassunti oltre a presenziare l’area di lavoro, si occuperanno del contatto con il pubblico e della vendita dei titoli di viaggio.

Per poter partecipare al concorso sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità); cittadinanza italiana o UE o di Stato terzo secondo i criteri riportati nel bando; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tali obblighi); godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione e/o procedimenti penali pendenti che impediscano l’instaurazione di rapporti di lavoro con la PA; assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una PA e possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La selezione

L’iter selettivo consisterà in un’eventuale prova preselettiva (nel caso di numero di domande superiore a 100) e nella valutazione dei titoli presentati dai candidati e in una successiva valutazione dei titoli di studio e professionali.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione, redatta su modulo elettronico secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere trasmessa per via telematica entro il 30 aprile 2023 tramite la seguente piattaforma dopo aver selezionato l’ente “Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea” e avere effettuato l’accesso tramite credenziali SPID.

La Ferrovia Circumetnea

La Ferrovia Circumetnea è una ferrovia storica, che si estende per 110 chilometri attorno all’Etna, tra trincee di lava e agrumeti, per un tratto che va da Catania a Riposto.

Per utilizzarla bisogna recarsi in una delle due stazioni presenti, quella di Catania Borgo (nella parte alta di Via Etnea) e quella di Giarre, vicino alla stazione delle Ferrovie dello Stato.

La Ferrovia Circumetnea è presente sul territorio dal 1895 e ha subito nel tempo degli interventi di ammodernamento, ma il fascino e la bellezza dei paesaggi che è possibile ammirare comodamente seduti sulle sue poltrone, decantati anche da importanti scrittori e poeti (Goethe, De Amicis ecc.), è rimasto inalterato.

Per maggiori dettagli sul bando consulta la sezione “Concorsi” del sito della Ferrovia Circumetnea.