Oltre 200 persone a Villa Fazio per “La Nostra Festa”

Più di 200 persone hanno animato il cuore di Librino e il Polo educativo Villa Fazio a Catania che sono stati, lo scorso sabato sera, teatro di una nuova tappa dei festeggiamenti per i 25 anni di attività del Banco Alimentare della Sicilia ODV, dal titolo “La Nostra Festa”.

Futuro, Alimentazione e Condivisione sono stati i tre concetti che hanno fatto da trade union alla serata che si è tenuta lo scorso sabato sera nel Polo Educativo Villa Fazio di Librino per continuare a festeggiare i 25 anni di attività del Banco Alimentare della Sicilia con le famiglie e le persone che vengono accolte giornalmente dalle strutture convenzionate. Un momento di aggregazione e sorrisi per mettere al centro il territorio e ricordare, e ricordarci, che solo uniti è possibile lottare contro povertà e spreco alimentare. E quale posto se non Villa Fazio – luogo simbolo perché bene sottratto alle mafie e oggi centro aggregativo nel quale giovani e famiglie si ritrovano per costruire un percorso di legalità e futuro – sarebbe stato più indicato per sottolineare l’importanza di questo impegno?

È questa la mission che il Banco Alimentare persegue, ogni singolo giorno da 25 anni, per la quale non occorrono armi ma coscienza e la consapevolezza che i momenti di svago scanditi da cibo, musica e animazione creano momenti di aggregazione, generano endorfine e quindi felicità.

Maugeri “Tappa importante per i nostri 25 anni”

“È stata una tappa importante dei nostri 25 anni – commenta Pietro Maugeri presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV – ed è stato emozionante celebrarli in un luogo particolarmente simbolico di Librino e per questo ringrazio C’era domani Librino. Credo profondamente che mettersi a servizio delle persone significa porgere una mano ed esserci nei momenti di difficoltà ed è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni con il nostro impegno. La festa voleva restituire un momento di svago e di spensieratezza a tutti, dai volontari a chi si impegna ogni giorno per andare avanti, e grazie alla partecipazione attiva di tutti ci siamo riusciti. Volevamo celebrare un noi che puntasse alla Persona ma anche al benessere e allo sviluppo del territorio in cui vive. Il risultato – conclude Maugeri – sembra darci ragione”.

L’impegno del Lions Clubs International

Il Distretto 108Yb-Sicilia del Lions Clubs International ha messo a disposizione una cucina mobile, dalla staffetta di cuochi professionisti di Ristoword, dagli aspiranti cuochi professionisti dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi e dall’Istituto di formazione e consulenza Arché per il cibo e i dolci che hanno preparato.

Presente l’associazione C’era domani Librino che ha messo a disposizione un luogo simbolo che mette al centro la bellezza di rigenerare partendo dalle persone. All’evento anche Disoccupazione Zero che è intervenuta sugli aspetti della logistica e della somministrazione durante la serata. I partner hanno fornito tutti i prodotti per la cena: Lidl Italia, Sibeg Coca Cola, Pasticceria Pasubio, Glorioso Carni, Azienda Mulinello, Metro Italia, Panificio Amore, Il Cavalcatore.

Banco Alimentare Banco Alimentare della Sicilia

Il Banco Alimentare della Sicilia ODV è un ente del Terzo Settore che opera dal 1998 sul territorio siciliano. Aderisce alla Rete nazionale del Banco Alimentare, distribuendo gratuitamente cibo a 438 strutture caritative che si occupano di sostenere le persone che vivono in difficoltà. Opera su 7 province della Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Si occupa ogni giorno di recuperare cibo in ottime condizioni che, per diverse ragioni, non è più commercializzabile e lo distribuisce alle organizzazioni convenzionate le quali, a loro volta, lo distribuiscono alle persone più fragili. Nel 2022 ha sostenuto, in Sicilia, più di 160.000 persone, attraverso 438 strutture convenzionate.