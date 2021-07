parla la titolare francesca raciti

Incendi a Catania ed in particolar modo sul litorale

Distrutto dalle fiamme il lido “Le Capannine”

In lacrime la titolare, Francesca Raciti

Soccorsi alcuni turisti che risiedevano in un villaggio vacanze

Brucia la Sicilia, brucia Catania. Non riesce a trattenere le lacrime Francesca Raciti, titolare del lido “Le Capannine” che si trova alla Plaia di Catania, distrutto dall’incendio che da ieri tiene sotto scacco la città etnea.

“Provvedimenti in ritardo, non è giusto”

“Adesso – dice Raciti con la vota rotta dal pianto – siamo senza lavoro perché non ci sono i mezzi per soccorrere veramente le persone che sono in difficoltà. E’ una cosa inaccettabile. Lo sappiamo che in estate c’è un rischio incendi, e quindi tutti devono prendere provvedimenti, non si possono prendere provvedimenti soltanto dopo, quando è tutto distrutto. Non è giusto, non è assolutamente giusto”.

Il Catanese in fiamme

Brutta disavventura per numerosi turisti che alloggiano al residence “villaggio azzurro” di Catania. Anche questa parte della costa è stata aggredita dall’inferno di fiamme che da ieri soffia sul territorio etneo e sta divorando ettari di macchia mediterranea. Il fuoco si era pericolosamente avvicinato a questo gruppo di alloggi e la guardia di finanza ha deciso di far evacuare, portando a termine un’operazione di salvataggio.

Macchina dei soccorsi complessa

“I finanzieri del comando provinciale e della sezione operativa navale della guardia di finanza di Catania, sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata ad operare, – si legge in una nota delle fiamme gialle – sono intervenuti all’imbrunire di ieri, nel cuore di un devastante incendio che ha colpito il litorale catanese. In particolare, sin da subito la complessa macchina del soccorso, coordinata dall’unità di crisi costituita presso la locale prefettura, ha coinvolto anche il personale del comparto aeronavale del corpo per raggiungere i lidi ove dimoravano alcune persone in difficoltà”.



Ad intervenire l’unità navale

L’unità V818 della sezione operativa navale di Catania ha fornito prezioso supporto ai residenti della località “villaggio azzurro” che venivano trasportati da riva mediante l’uso di gommoni di altre unità navali presenti sul posto, sino a bordo di questa imbarcazione del corpo. La motovedetta V818 ha così effettuato 2 crociere sino al porto di Catania, traendo in salvo 37 persone. Nel frattempo 3 pattuglie della compagnia pronto impiego, i baschi verdi, venivano impiegate a terra per finalità di ordine e sicurezza pubblica.

Una persona accompagnata in ospedale

A causa delle esalazioni e dei fumi, una pattuglia ha prestato soccorso ad una persona che manifestava evidenti segni di soffocamento e veniva accompagnata in ospedale. “La componente aeronavale del corpo – continua la nota del comando provinciale della finanza catanese – costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue. Grazie alla dinamicità tipica delle unità aeronavali, la presenza in mare e sul territorio del corpo rappresenta un valore funzionale a incrementare la sicurezza”.