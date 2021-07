Lido distrutto, vento alimenta fiamme

Situazione difficile nel capoluogo etneo dove diversi incendi stanno creando seri problemi

Sospese le operazioni di volo all’aeroporto

Case evacuate nel rione Fossa della Creta ed in via Palermo

Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine sul lungomare della Plaia

Il capo dipartimento della protezione civile regionale ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie

Brucia la Sicilia, brucia Catania. A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo l’aeroporto internazionale Fontanarossa ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l’intervento dei mezzi elicotteri dei vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.

Traffico chiuso in tangenziale

La strada statale RA 15 “Tangenziale Ovest di Catania”, tra il km 21,000 e il km 24,000 è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni per un incendio a bordo strada. Il traffico al momento è stato deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze dell’ordine oltre alle squadre dell’Anas.

Case evacuate, distrutto lido

Ore drammatiche nella zona del rione Fossa della Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case anche nella zona di via Palermo. Nell’area si è alzata un’intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l’asse dei servizi e bloccato l’accesso anche ad alcune strade. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale presente anche propri elicotteri. Si sono registrati anche momenti di tensione con gli abitanti preoccupati dall’evolversi della situazione.

Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. Sui diversi fronti sono impegnati numerosi vigili del fuoco. Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della Sicilia.

Vento alimenta fiamme

Le fiamme sembrano essere sotto controllo, ma il vento è tornato a spirare forte alimentandole. Il capo dipartimento della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l’emergenza incendi non solo a Catania ma in diverse province in Sicilia.