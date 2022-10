Nel rione Picanello, non si hanno notizie di intossicati o feriti

Fuoco e paura nel primo pomeriggio di oggi al piano terra di un edificio a una sola elevazione adibito a deposito di elettrodomestici in via Cavallaro 44, nel rione Picanello, a Catania. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato l’intero edificio, adibito a deposito di elettrodomestici e si è rapidamente propagato ad un terreno vicino, coinvolgendo anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Intervento nel primo pomeriggio

I vigili del fuoco, intervenuti subito dopo la chiamata giunta in sala operativa Provinciale alle 14.40, sono arrivati sul posto con mezzi e squadre inviate dalla sede centrale e dai distaccamenti sud e di Acireale.

La densa colonna di fumo é rimasta visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di stato ed i sanitari del servizio 118. Non si ha notizia di feriti e intossicati dal fumo.

















Pochi giorni fa incendio in capannone nel Palermitano

Alcuni giorni fa, un incendio è divampato in uno stabilimento in via Archimede a Carini nel Palermitano. Le fiamme sono partite da alcune di pedane e cartone nel capannone della ditta Italy Wather, e si sono propagate al primo piano l’istituto di vigilanza e sicurezza Sicil Security.

Alcuni focolai sono stati spenti dal personale delle due società. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Nel capannone sono arrivati anche i carabinieri per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.

A Belmonte, rogo in pizzeria

Un rogo, il mese scorso, è divampato oggi nel tardo pomeriggio in una pizzeria a Belmonte Mezzagno, nel palermitano. Un corto circuito ha provocato le fiamme che hanno causato danni al locale in piazza Ventimiglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per verificare quanto successo.