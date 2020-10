Mentre il presidente della Regione Nello Musumeci annuncia sanzioni e controlli serrati contro assembramenti e mancato utilizzo della mascherina, la Regione annuncia l’apertura della Fiera del Cavallo di Ambelia, evento tanto caro al Governatore che l’anno scorso l’ha fortemente voluto. Il presidente, intervenuto questo pomeriggio nel corso di una trasmissione d RaiNews, ha annunciato di aver chiesto ai 9 Prefetti dell’Isola di aumentare i controlli sui “recidivi” della mascherina e che “è terminato il periodo della tolleranza”. Intanto, come detto in Sicilia la Regione organizza la fiera equina. E’ il deputato PD Giuseppe Lupo a criticare fortemente questa scelta.

“Anche quest’anno ad Ambelia si terrà l’annuale Fiera Mediterranea del Cavallo, evento molto caro al presidente Musumeci – dice il parlamentare -. Ci chiediamo, come si concilia un evento pubblico di questo genere, che nella scorsa edizione ha visto la presenza di circa 30.000 persone, con le norme Covid anti-assembramento?”. Il capogruppo PD all’Ars sulla vicenda annuncia una interpellanza all’Ars nella quale si chiede anche di conoscere il costo complessivo dell’operazione a carico della Regione o di Enti ed Istituti regionali.

A Lupo risponde Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, il movimento di Musumeci. “Il Pd siciliano non spende neppure una parola sulla vicenda dei 18 pescatori mazaresi sequestrati in Libia, tuttavia trova il tempo e la voglia di annunciare un’interpellanza all’Ars contro la Fiera Mediterranea del Cavallo. Altro che “evento molto caro al presidente Musumeci”, come vorrebbe polemicamente minimizzare il Partito Democratico: è una manifestazione, invece, che nella scorsa edizione- per stessa ammissione perfino del capogruppo del Pd- è stata molto cara a migliaia di visitatori, gli oltre 30 mila appassionati giunti da tutta Italia. La Fiera di Ambelia, così come ad esempio il tour di Dolce & Gabbana, il Giro d’Italia e la Targa Florio, sono eventi che daranno linfa alla nostra economia, messa a dura prova dall’emergenza Coronavirus. Pertanto è fondamentale che si svolgano, chiaramente nel rispetto di tutte le misure anti-Covid 19”.