Il 2024 si apre con la fortuna che si mostra essere lontana dalla Sicilia in occasione dell’estrazione dei premi della così detta “lotteria di capodanno” la Lotteria Italia che ogni anno nel giorno dell’epifania, assegna premi milionari a chi ancora compra i biglietti dell’antica lotteria italiana.

Nonostante il boom di vendite dei biglietti proprio in Sicilia e in particolare a Palermo, nell’isola non arrivano premi rilevanti e men che meno nel capoluogo dell’isola. 100mila euro vinte a Catania poi qualche premio da 20mila uno dei quali a Palermo

I premi più importanti

Il primo premio, quello ambito da 5 milioni di euro, va, infatti, nella ricca Milano. Si tratta del biglietto Serie F numero 306831 venduto proprio a Milano in città.

Arriva al Sud, invece, il secondo premio della Lotteria Italia, quello da 2,5 milioni di euro. Il biglietto estratti è quello Serie M numero 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno.

Tutti nell’Italia del Nord gli altre tre premi importanti: Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I numero 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando Serie C numero 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia e, infine, il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando Serie N numero 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

A Catania l’unico premio da 100 mila euro

Il premio più importante vinto in Sicilia arriva a catania. si tratta di uno dei 15 biglietti di seconda categoria, quelli che vincono 100mila euro ciascuno. Il fortunato siciliano è colui p colei che ha acquistato il biglietto Serie C numero 071644 venduto a Catania che vince appunto 100mila euro

Gli altri 14 biglietti da 100 mila euro

P 192527 QUARTU SANT’ELENA

M 245885 PIETRASANTA

F 131600 POLESINE ZIBELLO

F 214883 TRIESTE

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

I 257605 NAPOLI NA

I 063968 PIACENZA PC

N 200785 EBOLI SA

L 207346 OTTAVIANO NA

M 404056 ROMA RM

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

M 462363 ROMA RM

L 327933 SALACONSILINA SA

Altre vincite in Sicilia

Nell’isola si registrano altre vincite con biglietti di terza categoria che ottengono 20mila euro ciascuno. Uno di questi anche a Palermo.

