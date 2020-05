Fuggono alla vista della Polizia, due arresti a Catania

04/05/2020

Nel corso del pomeriggio di ieri pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Catania, in transito in Viale delle Medaglie D’Oro hanno notato due uomini in atteggiamento sospetto che, alla vista della Polizia, si allontanavano a bordo di un’autovettura Mercedes classe A. Ne è nato un inseguimento, concluso poco dopo, in Corso Indipendenza dove i due sono stati bloccati ed identificati. Si tratta di Davide Intavaia e Orazio Nocotra. I due avevano addosso due buste di marijuana, di 220 grammi. per i due uomini è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Al termine sono stati liberati. Le Volanti, invece, hanno fermato Luciano D’Alessandro, bloccato dopo un breve inseguimento, alla guida di un’auto che aveva rubato in via Cifali. Grazie al satellitare installato all’interno del mezzo l’uomo è stato identificato e bloccato.

