L’accensione nel centro di Catania senza alcuna autorizzazione

Voleva festeggiare il compleanno della mamma ed aveva pensato bene di fare per lei uno spettacolo pirotecnico. Non avendo idea di quanto fosse pericoloso per sé stesso e per altri dal momento che non vi erano le minime condizioni di sicurezza. La polizia ha denunciato a Catania un 35enne con l’accusa di accensione ed esplosione di fuochi pericolosi.

Lo spettacolo serale interrotto

L’uomo è stato individuato dalla polizia intorno alle 22 in corso Italia, nei pressi di uno degli uffici postali di Catania. Una pattuglia delle volanti si è recata sul posto dopo una segnalazione che era in corso lo sparo di fuochi di artificio. Gli agenti hanno bloccato il 35enne proprio mentre era intento ad accendere un artifizio pirotecnico.

L’omaggio alla mamma

Davanti ai poliziotti si è giustificato sostenendo che stava sparando quei fuochi per festeggiare il compleanno della madre, che si trovava nei pressi pronta a godersi lo spettacolo. Ma è finita male perché il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato. Le norme non consentono l’accensione di fuochi d’artificio a chi è privo della licenza rilasciata dall’autorità in materia.