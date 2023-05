Beccato mentre in auto carica infissi e materiale ferroso

Furti di materiale ferroso dall’oramai dismesso comando di polizia municipale. Beccato in flagrante il ladro nel Catanese che non è riuscito a sfuggire ai controlli dei carabinieri.

Le attività coordinate

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante supportati dai colleghi del nucleo radiomobile e del 12° reggimento “Sicilia”. Tutti impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello smercio di droga.

L’arresto per furto

I militari del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in via Ungaretti per furto aggravato un 46 enne catanese. Sorpreso mentre rubava, mettendo a segno furti di infissi e tutto il materiale ferroso recuperato all’interno di una vecchia caserma dismessa della polizia municipale. Nello specifico, il malvivente beccato durante il servizio di prevenzione mentre tentava di darsi alla fuga a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto grigia. Caricati all’interno dell’auto in parte i materiali smontati. Il veicolo, inoltre, era già sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa. Per questo motivo il ladro “del ferro” sanzionato per questa violazione.

Le violazioni nel quartiere San Cristoforo

Per quanto riguarda invece i controlli in città, i carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione al quartiere “San Cristoforo”. Qui sono stati disposti una serie di posti di controllo e pattuglie a piedi. Un’attività che ha consentito di identificare una settantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una quarantina di veicoli. Elevate 13 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Tra gli illeciti più usuali la mancata copertura assicurativa e della revisione, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione e guida senza patente. Particolare attenzione posta a quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica. Scattato anche il sequestro amministrativo di 4 veicoli. Durante le attività ispettive, i militari hanno segnalato alla prefettura un 42enne e un 22enne, entrambi catanesi, trovati in possesso rispettivamente di 4 e 2 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

