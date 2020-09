Tredici persone sono state arrestate dalla polizia a Catania nell’ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori, quelli che preoccupano maggiornebnte il cittadino trattandosi di furti, scippi, piccole rapine consumater spesso in strada ai danni di donne, anziani e soggetti deboli ma non soltanto a questi

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno sgominato due gruppi criminali dediti uno alle rapine a Tir e l’altro a furti in appartamento con sette arresti eseguiti in flagranza di reato e altri sei in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini si sono protratte a lungo seguendo i movimenti die sospettati e intercettando l’organizzazione delle due bande. le due organizzazioni avevano finalità diverse e doversa ‘aggressività’ nelle operazioni criminali. Anche per la tipologia di reati commessi che richiedevano, nel caso delle rapine ai tir, un grado di intimidazione nei confronti degli autisti e di organizzazione decisamente siuperiore rispetto alla banda che si occupava dei furti in casa.

La seconda, però, non era meno temibile o temuta c olpendo abiotazioni con invasioni domestiche che minano il senso di sicurezza in generale dei cittadini creando apprensione oltre che danni materiali ingenti ai proprietarid elle case oggetto di furti.

Appena ieri la polizia di Catania aveva portato a termine l’operazione ‘ampio raggio’ in tema di controllo del territorio in tutta la provincia di Catania e nel comune capoluogo, che ha impegnato diversi operatori della Polizia di Stato.

Si è trattato dell’ottavo intervento che ha riguardato l’azione di prevenzione e di repressione di vari reati e che ha come obiettivo attuare un presidio allargato a diverse zone, sviluppandosi attraverso la contemporanea azione di più posti di controllo, così da realizzare una perimetrazione della città.

Complessivamente, sono stati schierati 18 equipaggi all’interno dell’area urbana, composti da agenti dei Commissariati cittadini, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera Aeroportuale, dei Cinofili dell’UPGSP e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. A loro si aggiungono le 11 pattuglie disposte nelle città di Adrano, Caltagirone e Acireale con posti di controllo strategici in modo da garantire la massima efficacia.