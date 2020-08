In provincia di Ragusa controlli interforze nelle zone rivierasche e nei luoghi di ritrovo della movida estiva nel corso del weekend appena trascorso e nella giornata del 10 agosto, giorno di San Lorenzo, su disposizione del Prefetto di Ragusa e disposti con ordinanza dal Questore di Ragusa.

I controlli hanno interessato i Comuni di Marina di Ragusa e di Pozzallo e hanno visto il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il contributo delle pattuglie della Polizia, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti e di garantire il distanziamento interpersonale ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono stati sedati principi di rissa e represso l’insorgere di tafferugli tra giovani, presi dai fumi dell’alcol, soprattutto nelle ore notturne, nei pressi degli esercizi commerciali e nella spiaggia di Marina di Ragusa, di Scoglitti e Pozzallo. A Pozzallo i controlli hanno interessato le aree del lungomare Pietre Nere e Raganzino, le vie principali e il Porto, ove insistono locali ed esercizi pubblici interessati dalla movida, mentre a Scoglitti i controlli hanno riguardato Piazza Sorelle Arduino, Piazza Cavour e il lungomare di via Messina, luoghi di incontro di giovani e spesso teatro di risse.

Nel corso dei servizi sono state controllate 606 persone, 82 veicoli e 62 esercizi pubblici, di cui uno sanzionato per musica dal vivo senza autorizzazione. Sono state elevate 30 contravvenzioni al codice della strada per

eccesso di velocità, uso del cellulare, circolazione senza copertura assicurativa, sorpassi imprudenti, omessa precedenza e mancato uso delle cinture di sicurezza. Per tre veicoli è stato disposto il sequestro e per tre conducenti il ritiro di altrettante patenti di guida.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una persona, proveniente da un comune del catanese, che si è reso responsabile, presso un bar sito a Marina di Ragusa, del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. i controlli interforze proseguiranno sul territorio provinciale anche nei prossimi giorni e saranno, soprattutto, intensificati ulteriormente nella giornata di ferragosto.