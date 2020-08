Multe per i titolari

Nuovi controlli effettuati a Messina e in provincia dalla Polizia di Stato, congiuntamente a Carabinieri e Guardia di Finanza dopo i servizi disposti dal Questore Vito Calvino in discoteche, lidi e luoghi di ritrovo della movida, volti a garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid 19. Le ispezioni hanno interessato Messina e, in provincia, Taormina, sul litorale ionico, Milazzo su quello tirrenico. Durante le verifiche effettuate presso attività commerciali non sono emerse violazioni e non sono state elevate sanzioni.

A Taormina i controlli hanno evidenziato irregolarità e il mancato rispetto delle norme anti Covid presso una discoteca all’interno della quale era presente un numero di persone superiore a quanto consentito. Riscontrata la totale assenza di distanziamento sociale nonché l’inefficienza di un sistema di conteggio dei clienti. Mancata esposizione della licenza di somministrazione alimenti e bevande, assenza del titolare o di un suo rappresentante al momento del controllo le sanzioni elevate. Situazione del tutto similare a Milazzo dove all’interno di una discoteca non errano rispettate le distanze di sicurezza e l’assenza di dispositivi di protezione.